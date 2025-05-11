Прикарпаття зранку засипало снігом (відео)

"Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с.Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу", - розповіли рятувальники.

Як зазначають у ДСНС, туристам краще бути обережними під час мандрівок.

"Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - нагадують вони.

В мережі викладають кадри засніженого Прикарпаття. Зокрема, за даними користувачів, в Яблуниці на Івано-Франківщині йде сніг вранці 11 травня.

При цьому, згідно з прогнозом, сніг в цьому регіоні впродовж дня змінить рясний дощ, а вночі температура опуститься до -3 градусів.