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Прикарпаття зранку засипало снігом (відео)

Фото: на Прикрпатті випав сніг 11 травня (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку 11 травня в Івано-Франківській області випав сніг. В горах тримається відчутний мороз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Гірські рятувальники Прикарпаття, соцмережі.

"Станом на 07:25, 11.05.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена, падає сніг. Вітер північний 6 м./с.Температура повітря -6°С. Протягом доби випало близько 5 см. снігу", - розповіли рятувальники.

Як зазначають у ДСНС, туристам краще бути обережними під час мандрівок.

"Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах", - нагадують вони.

В мережі викладають кадри засніженого Прикарпаття. Зокрема, за даними користувачів, в Яблуниці на Івано-Франківщині йде сніг вранці 11 травня.

При цьому, згідно з прогнозом, сніг в цьому регіоні впродовж дня змінить рясний дощ, а вночі температура опуститься до -3 градусів.

Сніг у Карпатах

У Карпатах уже кілька днів поспіль фіксують сніг. Наприклад, сніг та мороз укрив гори 10 травня.

Також сніг у Карпатах спостерігали і 9 травня. Кадри засніжених гір публікували в мережі.

Зазначимо, що сніг в Україні навесні 2025 року не рідкість. Наприклад, в Україну прийшло похолодання 15 березня.

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