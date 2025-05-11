Прикарпатье утром засыпало снегом (видео)

Утром 11 мая в Ивано-Франковской области выпал снег. В горах держится ощутимый мороз.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, Горные спасатели Прикарпатья, соцсети.
"По состоянию на 07:25, 11.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный 6 м./с. Температура воздуха -6°С. В течение суток выпало около 5 см. снега", - рассказали спасатели.
Как отмечают в ГСЧС, туристам лучше быть осторожными во время путешествий.
"Отправляясь в горы, следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - напоминают они.
В сети выкладывают кадры заснеженного Прикарпатья. В частности, по данным пользователей, в Яблунице на Ивано-Франковщине идет снег утром 11 мая.
При этом, согласно прогнозу, снег в этом регионе в течение дня сменит обильный дождь, а ночью температура опустится до -3 градусов.
В Карпатах уже несколько дней подряд фиксируют снег. Например, снег и мороз укрыл горы 10 мая.
Также снег в Карпатах наблюдали и 9 мая. Кадры заснеженных гор публиковали в сети. Они были сделаны в селе Быстрица Надворнянского района Ивано-Франковской области.
Отметим, что снег в Украине весной 2025 года не редкость. Например, в Украину пришло похолодание 15 марта. Оно принесло с собой и снег.
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