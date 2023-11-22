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На Прикарпатті під час гурткових занять підстрелили школяра, він загинув від поранень

Фото: на Прикарпатті під час гурткових занять підстрелили школяра, він загинув від поранень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одному із ліцеїв Надвірнянського району Івано-Франківської області загинув 14-річний школяр. Неповнолітнього хлопця поранили з пневматичної гвинтівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення до поліції щодо загибелі 14-річного школяра надійшло 22 листопада близько о 15:30. До місця подій одразу виїхали профільні служби та слідчі. 

Після опитування свідків події з'ясувалось, що учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми він помер до приїзду швидкої. 

"Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", - пише пресслужба. 

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Івано-Франківська область