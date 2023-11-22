На Прикарпатті під час гурткових занять підстрелили школяра, він загинув від поранень

Повідомлення до поліції щодо загибелі 14-річного школяра надійшло 22 листопада близько о 15:30. До місця подій одразу виїхали профільні служби та слідчі.

Після опитування свідків події з'ясувалось, що учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини з пневматичної гвинтівки під час проведення занять у рамках гурткової роботи. Від отриманої травми він помер до приїзду швидкої.

"Наразі на місці події продовжують працювати працівники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події", - пише пресслужба.

Самогубства в Києві

Протягом жовтня в Києві стались два парні самогубства підлітків. Спочатку зведені брат і сестра вистрибнули із 24-го поверху. Також через кілька днів дві подруги викинулись із недобудови.

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