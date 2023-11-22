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На Прикарпатье во время кружковых занятий подстрелили школьника, он погиб от ранений

Фото: на Прикарпатье во время кружковых занятий подстрелили школьника, он погиб от ранений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из лицеев Надворнянского района Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник. Несовершеннолетнего парня ранили из пневматической винтовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение в полицию о гибели 14-летнего школьника поступило 22 ноября около 15:30. К месту событий сразу выехали профильные службы и следователи. 

После опроса свидетелей происшествия выяснилось, что ученик 9-класса получил ранение в области грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий в рамках кружковой работы. От полученной травмы он скончался до приезда скорой. 

"Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события", - пишет пресс-служба.

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Ивано-Франковская область