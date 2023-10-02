У Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі

2 жовтня на столичній Лівобережці виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років. За попередньою версією поліції, вони розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію поліції Києва у Facebook .

Що відомо про інцидент

Повідомляється, що подія трапилась о 10.40 на вулиці Микільсько-Слобідська. Поліцейські зараз встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці.

"Сьогодні близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події.

Зазначається, що загиблі - це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Поліцейські спілкуються з очевидцями події та встановлюють родичів та близьких загиблих.

ЗМІ також повідомляють, що підлітки вийшли "у вікно разом під час прямого ефіру". Поліція поки не коментувала цю інформацію.

Фото із місця події (фото: nnovosti.info)

Нагадаємо, що 17 серпня у Києві дві 12-річні дівчинки вистрибнули з 15-го поверху й розбились насмерть. Поліція тоді кваліфікувала інцидент, як самогубство.