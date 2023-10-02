ua en ru
Пн, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 13:58
UA EN RU
У Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі Брат і сестра, ймовірно, вчинили самогубство (фото ілюстративне: patrolpolice.gov.ua)
Автор: Василина Копитко

2 жовтня на столичній Лівобережці виявили тіла брата і сестри 18 і 17 років. За попередньою версією поліції, вони розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію поліції Києва у Facebook.

Що відомо про інцидент

Повідомляється, що подія трапилась о 10.40 на вулиці Микільсько-Слобідська. Поліцейські зараз встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці.

"Сьогодні близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події.

Зазначається, що загиблі - це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Поліцейські спілкуються з очевидцями події та встановлюють родичів та близьких загиблих.

ЗМІ також повідомляють, що підлітки вийшли "у вікно разом під час прямого ефіру". Поліція поки не коментувала цю інформацію.

У Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефіріФото із місця події (фото: nnovosti.info)

Нагадаємо, що 17 серпня у Києві дві 12-річні дівчинки вистрибнули з 15-го поверху й розбились насмерть. Поліція тоді кваліфікувала інцидент, як самогубство.

Раніше ми писали про те, що на Київщині дитина випала з вікна.

Нещодавно ми повідомляли про те, що під Києвом чоловік підірвав себе гранатою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киев підлітки