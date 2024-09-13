На Прикарпатье из-за атаки дронов РФ поврежден объект промышленности, возник пожар

Во время атаки дронов РФ в ночь на 13 сентября, был поврежден объект промышленности в Ивано-Франковской области. Возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Этой ночью враг снова атаковал нашу область, работала ПВО. В настоящее время все соответствующие службы ликвидируют последствия воздушной атаки. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметила глава ОВА.

Во время атаки в области работала ПВО, несмотря на повреждения предприятия, обошлось без пострадавших.

По данным энергетиков, при тушении пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители, но питание восстановлено.

"В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры", - рассказали в Минэнерго.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 13 сентября Россия атаковала территорию Украины дронами-камикадзе. Оккупанты запустили по Украине 26 "Шахедов", два из которых не удалось сбить ПВО.

При этом в Одессе во время тревоги гремели взрывы. Позже сообщалось, что захватчики атаковали БПЛА Одессу и район. Один человек пострадал, есть повреждения из-за падения обломков.

В Николаеве произошел пожар на предприятии из-за атаки беспилотников, обломки которых упали на территорию объекта.

Как рассказали военные и в ОВА, ПВО сбила 20 дронов РФ на юге: 16 - в Одесской области, 4 - в Николаевской. А в Хмельницкой и Ивано- Франковской, где также работала ПВО, сбиты еще 4 российских беспилотников.

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