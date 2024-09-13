У Миколаєві виникла пожежа після нічної атаки дронів

Російські війська намагалися атакувати Миколаїв в ніч на 13 вересня. У місті виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Сєнкевич уточнив, що внаслідок ворожої атаки постраждалих у Миколаєві немає. Фахівці обстежують прилеглу територію для перевірки, чи пошкоджено житловий сектор.

За його словами, вночі у Миколаєві працювали сили протиповітряної оборони. У результаті уламки збитого дрона впали на територію продовольчого підприємства.

Що ще відомо про нічну атаку

Повітряні сили ЗСУ з вечора 12 вересня повідомляли про пуски росіянами "Шахедів". Ворожі дрони летіли з напрямку Чорного моря. Рух безпілотників фіксувався у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській, Тернопільській та Київській областях. Станом на ранок бойова робота ще триває.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти також атакували Україну дронами-камікадзе. Росіяни завдали масованого удару по Конотопу Сумської області. У місті серйозні руйнування та пошкодження енергетики.

Детальніше про наслідки обстрілу Конотопа - у матеріалі РБК-Україна.

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