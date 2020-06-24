Максимальный паводок: Днестр завтра поднимется до 9 метров

В реке Днестр на Прикарпатье в ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней паводка. Река может подняться до более девяти метров.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого рыбоохранного патруля.

Прохождение максимального уровня воды паводка ожидается завтра днем.

Там, днем 25 июня ожидается подъем уровня воды до 880 - 930 см (максимальный расход 3900 - 4200 м3 / с). В связи с этим возможно затопление поймы сельскохозяйственных угодий, приречных хозяйственных объектов и домов в населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов Тернопольской области.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с паводками в западных областях остается напряженной, волна пошла на Тернопольскую область.

Кроме того, правительство выделит более 1 миллиарда гривен на ликвидацию последствий наводнений.

Добавим, что из-за разлива Днестра подтоплены дороги международного значения.