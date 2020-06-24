На Прикарпатті завтра Дністер може піднятися до дев'яти метрів

У річці Дністер на Прикарпатті в найближчу добу очікується проходження максимальних рівнів паводку. Річка може піднятися до більше ніж дев'ять метрів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького рибоохоронного патруля.

Проходження максимального рівня води паводку очікується завтра вдень.

Там, вдень 25 червня очікується підйом рівня води до 880 - 930 см (максимальна витрата 3900 - 4200 м3 / с). У зв'язку з цим можливе затоплення заплави сільськогосподарських угідь, прирічкових господарських об'єктів і будинків в населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів Тернопільської області.

Нагадаємо, раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з паводками в західних областях залишається напруженою, хвиля пішла на Тернопільську область.

Крім того, уряд виділить понад 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

Додамо, що через розлив Дністра підтоплені дороги міжнародного значення.