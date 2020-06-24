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Из-за разлива Днестра подтоплены дороги международного значения

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 17:35
Из-за разлива Днестра подтоплены дороги международного значения
Фото: поврежденная дорога (facebook com mvs gov ua)

Ситуация на западе страны пока остается критической

Масштабные наводнения в западных областях повлекли частичное затопление дорог международного значения. Из берегов вышла река Днестр.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, ситуация с паводками в западных областях остается критической. При этом в отдельных горных районах наблюдается улучшение по уровню воды.

"Разрушено несколько частных домов. Вообще стерты с лица земли. Мы тоже это видели. Общая сумма убытков еще до расчета невозможна", - подчеркнул он.

Напомним, в западных областях страны сильные дожди вызвали массовые наводнения. Мощные потоки воды разрушают дороги, газопроводы и другую инфраструктуру. Также затоплены населенные пункты.

Как писало РБК-Украина, в Ивано-Франковской области все дороги государственного значения повреждены в результате сильных наводнений.

Кроме того, в Ивано-Франковской области смыло мост, который 7 лет восстанавливали.

В Тернопольской области река Днестр перелилась через дамбу в Монастырском районе, в связи с этим спасатели проводят отселение местных жителей.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрДнестрдорогиподтопление
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