Наводнения на западе Украины: волна пошла на Тернопольскую область

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Ситуация с паводками остается напряженной

В западных областях Украины ситуация с паводками остается напряженной. Сегодня, 24 июня, волна наводнений пошла на Тернопольскую область.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер отметил, что сегодня из берегов вышла река Днестр, в результате чего подтоплены дороги международного значения.

"Ситуация продолжает оставаться напряженной. Сегодня фактически волна пошла на Тернопольскую область", - отметил Шмыгаль.

Отметим, на протяжении нескольких дней в западных областях Украины наблюдаются масштабные подтопления в результате непогоды. 23 июня ГСЧС объявила красный уровень опасности в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Жертвами стихии уже стали три человека.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области произошло подтопление дамбы, из-за чего проводят частичное отселение более 250 человек.

Также сообщалось, что правительство одобрило комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях, согласно которым до 1 июля должны обследовать разрушенные и поврежденные здания.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко