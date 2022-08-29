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На Прикарпатті трапилась ДТП с автобусом: багато постраждалих, серед них - діти

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Івано-Франківськ, Понеділок 29 серпня 2022 11:23
На Прикарпатті трапилась ДТП с автобусом: багато постраждалих, серед них - діти Фото: на Прикарпатті сталася ДТП з автобусом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В Івано-Франківській області 28 серпня трапилась ДТП за участю автомобіля та рейсового автобуса, в якому перебували 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Аварія трапилась 28 серпня у с. Назавизів Надвірнянського району. Рятувальники отримали повідомлення про НП о 19:19.

"Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, ще 16 людей з автобуса отримали поранення.

"Їх було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебували 22 людини", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, 16 серпня в Одесі автобус врізався у вантажівний автомобіль. Внаслідок аварії п'ятьох людей госпіталізували.

Окрім того, 1 серпня у Кривому Розі сталася аварія - зіткнулися вантажівка і маршрутка, багато людей постраждали.

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