На Прикарпатті трапилась ДТП с автобусом: багато постраждалих, серед них - діти

В Івано-Франківській області 28 серпня трапилась ДТП за участю автомобіля та рейсового автобуса, в якому перебували 22 пасажири. 16 людей отримали поранення, у тому числі діти, водій легковика загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Аварія трапилась 28 серпня у с. Назавизів Надвірнянського району. Рятувальники отримали повідомлення про НП о 19:19.

"Відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. В легковому автомобілі було виявлено чоловіка без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, ще 16 людей з автобуса отримали поранення.

"Їх було доставлено до лікувального закладу, з них шестеро - діти. Всього в автобусі перебували 22 людини", - додали в ДСНС.