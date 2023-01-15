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Приховують злочин. Росіяни продовжують зносити драмтеатр у Маріуполі (відео)

Ілюстративне фото: росіяни продовжують зносити драмтеатр у Маріуполі (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують зносити будівлю драматичного театру у захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Типичный Донецк".

Зазначимо, що до окупації Маріуполя приміщення драмтеатру було прихистком, у якому люди рятувались від обстрілів. Там переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців.

Проте у травні російські загарбники скинули бомбу на драмтеатр. Журналісти Associated Press провели власне розслідування та зазначили, що жертвами в результаті бомбардування драмтеатру стали близько 600 осіб.

Тим часом радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що росіяни кожен день зносять багатоповерхові будинки у захопленому місті.

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МаріупольВійна Росії проти України