Скрывают преступление. Россияне продолжают сносить драмтеатр в Мариуполе (видео)

Отметим, что до оккупации Мариуполя помещение драмтеатра было убежищем, в котором люди спасались от обстрелов. Там скрывалось около тысячи гражданских мариупольцев.

Однако в мае российские захватчики сбросили бомбу на драмтеатр. Журналисты Associated Press провели собственное расследование и отметили, что жертвами в результате бомбардировки драмтеатра стали около 600 человек.

Между тем, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что россияне каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном городе.

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