Приховав мільйони в декларації: депутату райради на Закарпатті оголосили підозру

Що саме приховав депутат

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не задекларував майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень.

Зокрема, він не вказав:

автомобіль Ford Mustang, що перебував у спільній власності подружжя;

багатомільйонний дохід;

фінансові операції з купівлі та продажу Mercedes-Benz S-Class.

Фото: депутату райради на Закарпатті оголосили підозру (facebook.com/zakprokuratura)

Сумнівне походження коштів

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року підозрюваний придбав елітний Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн гривень. Водночас його підтверджені доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили менше ніж 227 тисяч гривень.

Вже за кілька днів автомобіль перепродали, а отримані кошти використали на особисті потреби. Ці операції та відповідний дохід у декларації також не були відображені.

Кваліфікація справи

Дії депутата кваліфікували як:

умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації;

легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Йдеться про ч. 1 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі триває.