Скрыл миллионы в декларации: депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение

Депутату Береговского районного совета объявили подозрение в представлении недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Закарпатскую областную прокуратуру.
По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не задекларировал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.
В частности, он не указал:
Следствие установило, что в октябре 2022 года подозреваемый приобрел элитный Mercedes-Benz S-Class за 3,75 млн гривен. В то же время его подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составляли менее 227 тысяч гривен.
Уже через несколько дней автомобиль перепродали, а полученные средства использовали на личные нужды. Эти операции и соответствующий доход в декларации также не были отражены.
Действия депутата квалифицировали как:
Речь идет о ч. 1 ст. 209 и ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование по делу продолжается.
Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций, который, по данным следствия, предлагал народным депутатам взятки за поддержку отдельных законопроектов во время голосования.
Впоследствии стало известно, что речь идет о лидере партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Также НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых зафиксировано обсуждение возможных вознаграждений отдельным депутатам за лояльное голосование.
В то же время сама Юлия Тимошенко отвергает все обвинения, называя дело политически мотивированным и связанным с вероятными будущими выборами в Украине.