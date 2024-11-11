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Приховала мільйонні статки. Високопосадовиці МСЕК повідомлено про підозру

Фото: високопосадовиці Львівської МСЕК повідомлено про підозру (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергій Пишкін

Високопосадовиця Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) приховала мільйонні статки під час декларування. Їй повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось 

Високопосадовиця, як й згадувалось вище, підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень. 

Зокрема у 2023-му у декларації вона не вказала, що користується оформленими на родичів автомобілями BMW X5 2021 року та Mercedes GLE 2023 року. Вартість автомобіля становить майже 6 мільйонів гривень. 

У тому ж числі вона "орендує" місце у паркінгу, що розташований в її домі. 

 

Фото: високопосадовиці Львівської МСЕК повідомлено про підозру (t.me/DBRgovua)

Що загрожує 

Високопосадовиці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років

"Також підозрюваній вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади", - додає ДБР. 

Ліквідація МСЕК

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій, що фактично запустило процес реформування системи медико-соціальної експертизи. Рішення стало наслідком масштабних корупційних скандалів, в яких фігурували керівники МСЕК в різних областях України.

На початку жовтня розгорівся резонансний скандал із головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Під час розслідування було виявлено її незаконні доходи, а в неї та її сина вилучили 6 мільйонів доларів.

Нещодавно Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало потаємні активи працівників МСЕК

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