Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленной чиновнице МСЭК сообщено о подозрении

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о заместительнице главы областной МСЭК указана Руслана Иваночко.

Что произошло

Высокопоставленная чиновница, как и упоминалось выше, подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

В частности, в 2023-м в декларации она не указала, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2021 года и Mercedes GLE 2023 года. Стоимость автомобиля составляет почти 6 миллионов гривен.

В том же числе она "арендует" место в паркинге, который расположен в ее доме.

Фото: высокопоставленные должностные лица Львовской МСЭК сообщены о подозрении (t.me/DBRgovua)

Что грозит

Высокопоставленной чиновнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

"Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности", - добавляет ГБР.

Ликвидация МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Медико-социальных экспертных комиссий, что фактически запустило процесс реформирования системы медико-социальной экспертизы. Решение стало следствием масштабных коррупционных скандалов, в которых фигурировали руководители МСЭК в разных областях Украины.

В начале октября разгорелся резонансный скандал с главой Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой. В ходе расследования были выявлены ее незаконные доходы, а у нее и ее сына изъяли 6 миллионов долларов.

Недавно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало тайные активы работников МСЭК.