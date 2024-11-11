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Скрыла миллионное состояние. Высокопоставленной чиновнице МСЭК сообщено о подозрении

Фото: высокопоставленные должностные лица Львовской МСЭК сообщены о подозрении (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

Высокопоставленная чиновница Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) скрыла миллионное состояние во время декларирования. Ей сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Согласно данным источников РБК-Украина, речь идет о заместительнице главы областной МСЭК указана Руслана Иваночко.

Что произошло

Высокопоставленная чиновница, как и упоминалось выше, подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен. 

В частности, в 2023-м в декларации она не указала, что пользуется оформленными на родственников автомобилями BMW X5 2021 года и Mercedes GLE 2023 года. Стоимость автомобиля составляет почти 6 миллионов гривен. 

В том же числе она "арендует" место в паркинге, который расположен в ее доме. 

 

Фото: высокопоставленные должностные лица Львовской МСЭК сообщены о подозрении (t.me/DBRgovua)

Что грозит

Высокопоставленной чиновнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет. 

"Также подозреваемой вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога и отстранения от должности", - добавляет ГБР. 

Ликвидация МСЭК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Медико-социальных экспертных комиссий, что фактически запустило процесс реформирования системы медико-социальной экспертизы. Решение стало следствием масштабных коррупционных скандалов, в которых фигурировали руководители МСЭК в разных областях Украины.

В начале октября разгорелся резонансный скандал с главой Хмельницкой областной МСЭК Татьяной Крупой. В ходе расследования были выявлены ее незаконные доходы, а у нее и ее сына изъяли 6 миллионов долларов.

Недавно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало тайные активы работников МСЭК

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