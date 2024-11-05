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АРМА розшукало активи фігурантів корупційних схем у МСЕК

Вівторок 05 листопада 2024 15:29
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АРМА розшукало активи фігурантів корупційних схем у МСЕК Ілюстративне зображення (facebook.com/arma.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало потаємні активи працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які були залучені до корупційних схем. Серед виявленого, наприклад, більше сотні одиниць житлової та нежитлової нерухомості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРМА.

Працівники МСЕК були залучені до корупційних схем, які стосувались у тому ж числі підробки медичної документації для отримання статусу інваліда особами призовного віку.

АРМА вдалось виявити активи п’ятьох фігурантів кримінальних проваджень та їх оточення. Серед результатів:

  • 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості;
  • 140 земельних ділянок;
  • 30 автомобілів, серед яких й авто преміального класу;
  • корпоративні права на загальну суму понад 20 млн гривень;
  • мільйони гривень на рахунках в банках;
  • зброя.

"Велика кількість з виявлених активів була набута фігурантами під час повномасштабної війни Росії проти України та оформлена на близьких їм осіб. І це - тільки початок. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження як в Україні, так і за кордоном”, - розповіла голова АРМА Олена Дума

Ліквідація МСЕК

Президент Володимир Зеленський нещодавно підписав указ про ліквідацію МСЕК, що стало початком підготовки до реформи цієї системи в Україні.

Цей крок був зумовлений низкою корупційних скандалів за участю керівників МСЕК у різних регіонах. Зокрема, на початку жовтня стало відомо про незаконне збагачення очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, у якої разом із сином вилучили 6 мільйонів доларів.

Після цього було відкрито ще кілька кримінальних справ проти інших посадовців МСЕК.

1 листопада Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який з 1 січня ліквідує МСЕК.

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