Пригрозив застосуванням "усього арсеналу". Медведєв вкотре рознився через провали на фронті

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вкотре почав скиглити через невдачі росіян на фронті. Пригрозив застосувати проти України "весь арсенал можливих засобів ураження".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Медведєва.

У своєму зверненні Медведєв знову почав розповідати про те, що росіяни на території України воюють нібито проти НАТО та західного світу.

"Тому будь-які паралелі з минулим хибні або умовні. Крім однієї: ми і поодинці вміємо знищувати потужного ворога або ворожі союзи", - написав заступник голови Ради Безпеки РФ.

Водночас аби заспокоїти росіян після провалу на фронті, Медведєв заявив про те, що Росія нібито через "людську доброту" досі не використала "арсенал можливих засобів ураження".

"І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки з властивої нам людської доброти. Усьому свій час", - написав він.