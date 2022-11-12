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Пригрозил применением "всего арсенала". Медведев снова разнылся из-за провалов на фронте

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 14:55
Пригрозил применением "всего арсенала". Медведев снова разнылся из-за провалов на фронте Фото: Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в очередной раз начал ныть из-за неудач россиян на фронте. Пригрозил применить против Украины "весь арсенал возможных средств поражения".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Медведева.

В своем обращении Медведев снова начал рассказывать о том, что россияне на территории Украины воюют якобы против НАТО и западного мира.

"Поэтому любые параллели с прошлым ошибочны или условны. Помимо одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", - написал заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

В то же время, чтобы успокоить россиян после провала на фронте, Медведев заявил о том, что Россия якобы из-за "человеческой доброты" до сих пор не использовала "арсенал возможных средств поражения".

"И не наносила ударов по всем возможным враждебным целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", - написал он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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