Пригожин закупив 20 тисяч шоломів для "вагнерівців" у Китаї в обхід санкцій, - FT

Журналісти виявили, що організації, які використовувалися Пригожиним для оснащення своїх операцій в Африці, продовжували вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки попри шквал західних санкцій, спрямованих на те, щоб зупинити приватну армію, визначену "транснаціональною злочинною організацією".

Так, пов’язана з ПВК "Вагнера" російська компанія "Брокер Експерт" купила 20 тисяч полімерних шоломів у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co у листопаді та грудні 2022 року. При цьому китайська група стверджувала, що вони призначені для "ігрового використання".

Зазначається, що закупівля шоломів, розділена на чотири партії на оголошену вартість трохи більше ніж 2 млн доларів, відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні.

Згідно з інформацією Alibaba, китайський постачальник "Брокер Експерт", компанія Hangzhou Shinerain, розташована в східній провінції Чжецзян і має від 5 до 15 співробітників. Зазвичай вона продає жіночий одяг, тобто постачання захисних головних уборів до РФ не входить до її звичайної схеми ведення бізнесу.

Китайська компанія заявила, що їй нічого не відомо про Пригожина чи зв'язки "Брокер Експерт" з ПВК "Вагнер". Вона додала, що виготовляє шоломи для ігрового використання, які навряд чи підійдуть для захисту на полі бою.

При цьому компанія відмовилась надіслати FT фотографії шоломів та додала, що вони б не відвантажували нічого незаконного.