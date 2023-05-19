Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті, та звинувачує Міноборони РФ, - ISW
Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на новий звіт ISW.
Так, "вагнерівці" давно заявляли про плани оточити Бахмут та заманити у пастку сили ЗСУ, проте відсіч та активна оборона українських захисників не дозволили їм це здійснити.
Аналітики Інституту вивчення війни раніше оцінювали, що війська РФ навряд чи зможуть оточити Бахмут після того, як загарбники здійснили кілька швидких проривів на північ, південь та схід від міста взимку-навесні 2023 року.
"Пригожин, ймовірно, очікував, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через страх неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня", - йдеться у публікації.
Проте Сили оборони України продовжували захист наземних комунікацій на захід від Бахмута, що змушувало "вагнерівців" вести бойові дії у міських умовах та пробиватися прямо через саме місто.
Визнання Пригожина також підтверджує заяви українських офіційних осіб про те, що "вагнерівці" втрачають ініціативу на полі бою.
Пов'язані з Пригожиним та його найманцями блогери звинувачують російські регулярні війська у військових невдачах у Бахмуті та його околицях.
Пригожин безпосередньо звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойга та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова з проханням утримати Сакко і Ванцетті ще як мінімум кілька днів. "Кухар Путіна" також звинуватив Герасимова у відступі військ РФ з флангів Бахмута.
Російський блогер, пов'язаний із ПВК "Вагнера", заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідні захисту флангів Бахмута. "Воєнкор" стверджував, що російські повітряно-десантні війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", і українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши окупантів можливості рухатися та закріпитися у наміченому місці.
В ISW зазначають, що спроби Пригожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута змушують деяких ультранаціоналістів у РФ звинувачувати його у використанні битви за місто для задоволення своїх особистих амбіцій.
Раніше аналітики оцінювали, що "російські лідери (силовики)" намагаються дискредитувати Пригожина, звинувачуючи його у спробі використати перемогу в Бахмуті для просування своїх політичних устремлінь до РФ.
Ключові висновки
- Українські сили перехопили тактичну ініціативу і досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута в контратакуючих діях 18 травня.
- Українські офіційні особи зазначили, що українські сили перехопили ініціативу на полі бою у районі Бахмута.
- У ніч з 17 на 18 травня війська РФ завдали чергового масштабного ракетного удару по території України, вдев'яте з початку травня по Києву.
- Кремль продовжує посилювати внутрішні репресивні заходи, які, ймовірно, заохочують самоцензуру та готують російське суспільство до затяжної війни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО може обговорити можливість надання Україні західних винищувачів на червневій зустрічі міністрів оборони.
- Війська РФ провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська і на рубежі Сватове - Кремінна.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка - Донецьк.
- Невідомі, можливо, українські партизани атакували російську залізницю в окупованому Криму.
- 18 травня Верховний суд РФ ухвалив, що російських військовослужбовців, які добровільно здали на поле бою, будуть притягнуті до відповідальності за звинуваченням у державній зраді.
- Російська окупаційна "влада" продовжує оголошувати про шефські програми з суб'єктами РФ для підтримки інфраструктурних проектів на окупованих територіях.
Раніше заступник глави Міноборони України Ганна Маляр заявляла, що українські військові відбили 18 травня всі атаки росіян у Бахмуті. При цьому під містом є просування.
Також ми писали, що, за інформацією 3-ї окремої штурмової бригади, українські військові під час наступальних дій під Бахмутом створили плацдарм для подальшої деокупації.
РБК-Україна також писало про те, що, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, наші воїни продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на відстань до 1700 метрів на флангах.
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