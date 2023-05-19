Пригожин визнав провал "вагнерівців" у Бахмуті, та звинувачує Міноборони РФ, - ISW

Засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, та звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на новий звіт ISW .

Так, "вагнерівці" давно заявляли про плани оточити Бахмут та заманити у пастку сили ЗСУ, проте відсіч та активна оборона українських захисників не дозволили їм це здійснити.

Аналітики Інституту вивчення війни раніше оцінювали, що війська РФ навряд чи зможуть оточити Бахмут після того, як загарбники здійснили кілька швидких проривів на північ, південь та схід від міста взимку-навесні 2023 року.

"Пригожин, ймовірно, очікував, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через страх неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня", - йдеться у публікації.

Проте Сили оборони України продовжували захист наземних комунікацій на захід від Бахмута, що змушувало "вагнерівців" вести бойові дії у міських умовах та пробиватися прямо через саме місто.

Визнання Пригожина також підтверджує заяви українських офіційних осіб про те, що "вагнерівці" втрачають ініціативу на полі бою.

Пов'язані з Пригожиним та його найманцями блогери звинувачують російські регулярні війська у військових невдачах у Бахмуті та його околицях.

Пригожин безпосередньо звернувся до міністра оборони РФ Сергія Шойга та начальника Генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова з проханням утримати Сакко і Ванцетті ще як мінімум кілька днів. "Кухар Путіна" також звинуватив Герасимова у відступі військ РФ з флангів Бахмута.

Російський блогер, пов'язаний із ПВК "Вагнера", заявив 18 травня, що російським силам не вистачає організації, вогневої підтримки, координації та підготовки, необхідні захисту флангів Бахмута. "Воєнкор" стверджував, що російські повітряно-десантні війська намагалися зайняти територію в "сірій зоні", і українські сили негайно припинили їхні дії артилерійським вогнем, позбавивши окупантів можливості рухатися та закріпитися у наміченому місці.

В ISW зазначають, що спроби Пригожина звинуватити російських військових у невдачах навколо Бахмута змушують деяких ультранаціоналістів у РФ звинувачувати його у використанні битви за місто для задоволення своїх особистих амбіцій.

Раніше аналітики оцінювали, що "російські лідери (силовики)" намагаються дискредитувати Пригожина, звинувачуючи його у спробі використати перемогу в Бахмуті для просування своїх політичних устремлінь до РФ.

Ключові висновки