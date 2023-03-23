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ПВК "Вагнера" чекають зміни. Пригожин хоче перекинути найманців до Африки, - Bloomberg

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 14:46
ПВК "Вагнера" чекають зміни. Пригожин хоче перекинути найманців до Африки, - Bloomberg Фото: Євген Пригожин (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація в Україні стала складнішою для ПВК "Вагнера", тому Євген Пригожин хоче перекинути найманців до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Пригожин, якого російський політичний істеблішмент розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях.

"Вагнерівці" так і не змогли захопити Бахмут попри місяці спроб та приголомшливі втрати. При цьому після тижнів публічних скарг на нестачу снаряді та інші припаси Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажити та скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут.

Джерела видання зазначають, що тепер Пригожин планує знову зосередитися на Африці, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Так, вже з'явилися оголошення про набір найманців до ПВК "Вагнера" на 6 місяців в Україні та на 9-14 місяців в Африці. При цьому ті, хто бажають служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" найближчими тижнями можуть втратити більшу частину найманців-зеків, адже вони зможуть залишити лави угрупування після закінчення дії шестимісячних контрактів.

До того ж, ПВК "Вагнера" втратила найбільш ефективні підрозділи у битві за Бахмут.

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ПВК Вагнера Вагнерівці Африка
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