Пригожин закупил 20 тысяч шлемов для "вагнеровцев" в Китае в обход санкций, - FT

Журналисты обнаружили, что организации, которые использовались Пригожиным для оснащения своих операций в Африке, продолжали свободно экспортировать и импортировать товары на международные рынки, несмотря на шквал западных санкций, направленных на то, чтобы остановить частную армию, определенную "транснациональной преступной организацией".

Так, связанная с ЧВК "Вагнера" российская компания "Брокер Эксперт" купила 20 тысяч полимерных шлемов у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре 2022 года. При этом китайская группа утверждала, что они предназначены для "игрового использования".

Отмечается, что закупка шлемов, разделенная на четыре партии на объявленную стоимость чуть более 2 млн долларов, произошла в то время, когда Пригожин вербовал десятки тысяч российских заключенных для отправки на фронт в Украине.

Согласно информации Alibaba, китайский поставщик "Брокер Эксперт", компания Hangzhou Shinerain, расположена в восточной провинции Чжэцзян и имеет от 5 до 15 сотрудников. Обычно она продает женскую одежду, то есть поставка защитных головных уборов в РФ не входит в ее обычную схему ведения бизнеса.

Китайская компания заявила, что ей ничего не известно о Пригожине или связях "Брокер Эксперт" с ЧВК "Вагнер". Она добавила, что производит шлемы для игрового использования, которые вряд ли подойдут для защиты на поле боя.

При этом компания отказалась прислать FT фотографии шлемов и добавила, что они не отгружали бы ничего незаконного.