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Пригожин та Міноборони РФ не поділили Соледар. У Зеленського висміяли розбрат у окупантів

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Між Міністерством оборони РФ та власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним почалося публічне з'ясування стосунків. Зокрема, через Соледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Між російською агенцією фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрас (Пригожин/Золотов/Суровікін) розпочалася публічна бійка. Тема – "хто краще воює на 11-му місяці триденної війни і хто найбільше засіє своїми трупами Соледар". Гарна ознака початку феєричного кінця!…", - написав він.

Нагадаємо, 11 січня Росія вкотре змінила командувача окупаційних військ в Україні. Зокрема, Сергія Суровікіна зняли з посади командувача та призначили на цю посаду начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

У Генштабі та Міноборони України заявили, що такі часті ротації у російській армії свідчать про проблеми в управлінні військами.

Секретар РНБО Олексій Данилов переконаний, що нове призначення свідчить про те, що Росія підвищує ставки у війні.

При цьому сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Проте раніше Пригожин разом із найманцями "Вагнера" заявили, що саме вони зайшли до міста. Вже 13 січня ватажок бойовиків Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледара.

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