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Пригожин и Минобороны РФ не поделили Соледар. У Зеленского высмеяли раздор у оккупантов

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Между Министерством обороны РФ и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным началось публичное выяснение отношений. В частности, из-за Соледара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Между российским агентством фейковых новостей (Минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин) началась публичная драка. Тема - "кто лучше воюет на 11-м месяце трехдневной войны и кто больше засеет своими трупами Соледар". Хороший признак начала феерического конца", - написал он.

Напомним, 11 января Россия в очередной раз сменила командующего оккупационными войсками в Украине. В частности, Сергея Суровикина сняли с должности командующего и назначили на этот пост начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

В Генштабе и Минобороны Украины заявили, что такие частые ротации в российской армии свидетельствуют о проблемах в управлении войсками.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что новое назначение свидетельствует о том, что Россия повышает ставки в войне.

При этом сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона опровергает эту информацию.

Однако ранее Пригожин вместе с наемниками "Вагнера" заявили, что именно они зашли в город. Уже 13 января главарь боевиков Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

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