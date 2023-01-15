UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пригожин маніпулює на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет, - ISW

Фото: Євген Пригожин, засновник ПВК Вагнера (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет та відрізнити своїх військових від інших окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 14 січня Пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "Вагнера" у боях за місто.

"Пригожин представив командира групи "Вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - пишуть аналітики.

В ISW зазначають, що такі дії Пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "Вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.

Ключові висновки

  • 14 січня російські війська завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України.
  • Кремль продовжує неправдиво стверджувати, що Україна становить загрозу існуванню Росії, щоб відхилити українські пропозиції щодо мирного саміту та зберегти вихідні максималістські цілі Путіна.
  • Кремль продовжує використовувати давні неправдиві наративи про те, що український уряд пригнічує релігійні свободи, як моральне виправдання своєї відмови вести переговори з Україною та, ймовірно, в надії налаштувати міжнародну громадську думку проти України.
  • Власник "Вагнера" Євген Пригожин продовжував використовувати роль "Групи Вагнера" у захопленні Соледару, щоб підняти свій політичний авторитет і опосередковано критикувати звичайну російську армію.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Соледару, а також у районі Бахмута та Авдіївки. Українські сили навряд чи втримають позиції в самому населеному пункті Соледар.
  • Російські війська продовжували оборону та зміцнювали передові позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.
  • Західні офіційні особи все частіше приєднуються до української влади в попередженнях про те, що Росія готується до неминучої другої хвилі мобілізації.
  • Російська окупаційна влада в Херсоні продовжувала заходи з примусового переселення жителів до Росії.
  • Напади українських партизанів продовжують заважати зусиллям російського тилу.

Раніше аналітики ISW повыдомляли, що Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.

Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВагнерівці