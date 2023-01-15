Пригожин маніпулює на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій політичний авторитет, - ISW

Засновник та куратор ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжує маніпулювати на темі "взяття Соледару", щоб підняти свій авторитет та відрізнити своїх військових від інших окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 14 січня Пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі, пропагуючи роль "Вагнера" у боях за місто.
"Пригожин представив командира групи "Вагнера", який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості Вагнера порівняно зі звичайними російськими військовими. Він заявив, що група Вагнера досягла успіху завдяки своєму багатому досвіду, своїй незалежності, своїй ефективній військовій техніці та найкращій системі управління", - пишуть аналітики.
В ISW зазначають, що такі дії Пригожина направлені на те, щоб відрізнити ПВК "Вагнера" від інших російських окупантів, та посилити свій політичний авторитет.
Раніше аналітики ISW повыдомляли, що Пригожин "переміг" у сутичці з Міноборони РФ після офіційного визнання участі найманців у боях за Соледар.
Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.