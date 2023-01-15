Пригожин манипулирует на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой политический авторитет, - ISW

Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает манипулировать на теме "взятия Соледара", чтобы поднять свой авторитет и отличить своих военных от других оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что 14 января Пригожин опубликовал кадры, которые, по его словам, были сняты в Соледаре, пропагандируя роль "Вагнера" в боях за город.
"Пригожин представил командира группы "Вагнера", руководившего боями за населенный пункт, и восхвалял возможности Вагнера по сравнению с обычными российскими военными. Он заявил, что группа Вагнера добилась успеха благодаря своему богатому опыту, своей независимости, своей эффективной военной технике и лучшей системе управления" ", – пишут аналитики.
В ISW отмечают, что такие действия Пригожина направлены на то, чтобы отличить ЧВК "Вагнера" от других российских кафиров, и усилить свой политический авторитет.
Ранее аналитики ISW сообщили, что Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар.
Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.
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