Приготуйтесь загадувати бажання! Два зорепади в одну ніч: як не проґавити найкрасивіше небо літа

Любите спостерігати за нічним небом? Тоді готуйтеся, адже наприкінці липня на нас чекає справжнє небесне шоу! Відразу два метеорні потоки - Південні Дельта-Акваріїди та Альфа-Каприкорніди - досягнуть свого піка в ніч з 29 на 30 липня. Це чудова нагода загадати бажання, а побачити найкрасивіше небо літа.

Що відомо про два метеорних потоки в кінці липня та як можна спостерігати за зірками, розповідає РБК-Україна з посиланням на LiveScience.

Південні Дельта-Акваріїди: повільні сліди на нічному небі

Південні Дельта-Акваріїди - це сильніший з двох потоків, який подарує до 20 метеорів на годину на своєму піку.

Цей потік, активний з 18 липня по 12 серпня, відомий своїми слабкими, але затяжними слідами.

За даними Американського метеорного товариства, пік цього потоку є досить широким, тому хороші показники можна спостерігати протягом усього тижня, а особливо з 24 по 31 липня.

Звідки беруться ці "падаючі зірки"? Вони є крихітними частинками комети 96P/Machholz, яка обертається навколо Сонця раз на 5,3 року.

Коли Земля проходить крізь її орбітальний шлях, ці частинки влітають у нашу атмосферу і згорають, створюючи яскраві спалахи, які ми називаємо метеорами.

Щоб побачити цей зорепад, вам потрібно шукати сузір'я Водолія. Найкраще його видно з Південної півкулі, але спостерігачі в Північній півкулі, зокрема в Україні, можуть шукати його низько над південним горизонтом, особливо в передсвітанкові години.

Альфа-Каприкорніди: яскраві та повільні спалахи

Другий потік, Альфа-Каприкорніди, додасть до зорепаду приблизно 5-10 метеорів на годину.

Цей потік, активний з 7 липня по 15 серпня, відомий своїми особливо яскравими, повільними та кольоровими спалахами. Це робить їх справжньою окрасою нічного неба!

Джерелом цих метеорів є комета 169P/NEAT, яка була відкрита у 2002 році. Її сяюча точка - сузір'я Козорога, яке знаходиться поруч із Водолієм, тому відрізнити "падаючі зірки" з двох потоків буде досить складно. Але хто сказав, що це проблема? Просто насолоджуйтеся дивовижним видовищем!

Як спостерігати за зорепадом?

Виберіть місце з мінімальним світловим забрудненням - чим далі від міських вогнів, тим краще.

Дивіться на південь. З України та інших регіонів Північної півкулі найкраще спостерігати за небом у південному напрямку, де будуть сяяти сузір'я Водолія та Козорога.

Плануйте спостереження на передсвітанкові години 30 липня. Саме тоді сузір'я будуть найвище над горизонтом.

Візьміть теплий одяг, термос з чаєм та килимок - спостереження може зайняти деякий час, а вночі може бути прохолодно.

Просто лягайте та дивіться в небо! Дайте очам адаптуватися до темряви протягом 15-20 хвилин, і ви почнете бачити метеори.

Як загадати бажання

Дивіться на метеор, коли він почне свій рух до Землі та не відривайте свій погляд, поки він не згасне.

А поки він летить - подумки загадайте своє бажання у теперішньому часі. І після - нікому не розповідайте, що ви загадали.