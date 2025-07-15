Персеїди у 2025 році: коли та як побачити найвидовищніший зорепад і загадати бажання

Щорічний зорепад Персеїди, який зазвичай дарує до 100 "падаючих зірок" на годину, цього року може бути не таким видовищним. Яскравий Місяць на піку 12-13 серпня значно зменшить кількість видимих метеорів, тому підготуйтеся заздалегідь.

Коли у 2025 році зорепад Персеїди і які дати для спостереження та загадування бажання будуть найкращими, розповідає РБК-Україна з посиланням на Live Science.

Коли спостерігати?

Персеїди будуть активними з четверга, 17 липня, до суботи, 23 серпня. Цьогорічний пік потоку припадає на 12 та 13 серпня. Однак саме в цей час Місяць буде майже повним, що значно освітлить нічне небо, зробивши видимими лише найяскравіші метеори.

Традиційно для спостереження за метеорними потоками радять обирати місця з мінімальним світловим забрудненням - наприклад, зони з "темним небом".

Проте, оскільки повний Місяць з'явиться вже 9 серпня, його світло ефективно "забруднить" нічне небо саме тоді, коли Персеїди досягнуть піка.

У ніч піка Місяць зійде за кілька годин до півночі, буде освітлений на 84% і яскраво світитиме протягом усієї ночі, нівелюючи переваги віддалених локацій.

Найкращий час для спостережень цього року

Через "місячну інтервенцію" найкращий час для спостереження за Персеїдами цього року припадає на періоди до та після пікових ночей. Зокрема, з 18 по 28 липня буде "темне вікно", коли місячне сяйво буде мінімальним.

18 липня. Напівосвітлена остання чверть Місяця зійде опівночі.

Напівосвітлена остання чверть Місяця зійде опівночі. 24 липня. Настане фаза нового Місяця, що забезпечить максимально темне небо.

Настане фаза нового Місяця, що забезпечить максимально темне небо. До 28 липня. Слабкий півмісяць заходитиме рано, не створюючи значних перешкод.

Після 28 липня зростаючий півмісяць почне заважати спостереженням, і настане два тижні яскравих місячних ночей.

Після піку потоку, спадаючий Місяць знову почне зміщуватися зі шляху, досягнувши своєї останньої чверті 16 серпня.

Хоча до того часу кількість "падаючих зірок" зменшиться, будь-які ясні ночі цього тижня все ще можуть подарувати вам видовище небесного світлового шоу.

Про Персеїди - швидкі та яскраві посланці космосу

Метеорний потік Персеїди відомий своїми швидкими та яскравими метеорами, які мчать зі швидкістю близько 60 кілометрів на секунду (37 миль на секунду).

Ці "падаючі зірки" є продуктом крихітних частинок, що були залишені у Сонячній системі кометою 109P/Свіфта-Таттла.

Коли Земля проходить крізь цей пиловий "шлейф", частинки комети врізаються в земну атмосферу. При цьому вони нагріваються та випаровуються, вивільняючи енергію, яку ми бачимо як смуги світла на нічному небі.

Як підготуватися до спостережень

Оберіть місце. Найкраще місце для спостережень - це за містом, де немає світла та вогнів від населених пунктів. Чим темніше навколо - тим краще ви будете бачити метеори.

Комфорт. Візьміть з собою каримат, плед або розкладні стільці. Також вам знадобиться теплий одяг (вночі може бути прохолодно), гарячий чай у термосі або кава.

Обладнання. Такі зорепади видно неозброєним оком, але можна використовувати біноклі або невеликий телескоп.

Як загадувати бажання

Спостерігайте за метеором, поки він летить, і не відривайте від нього погляд. Подумки формулюйте своє бажання - воно має бути конкретним і чітким. Своє бажання потім нікому не розповідайте.