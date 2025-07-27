Приготовьтесь загадывать желания! Два звездопада в одну ночь: как не пропустить самое красивое небо лета

Любите наблюдать за ночным небом? Тогда готовьтесь, ведь в конце июля нас ждет настоящее небесное шоу! Сразу два метеорных потока - Южные Дельта-Акварииды и Альфа-Каприкорниды - достигнут своего пика в ночь с 29 на 30 июля. Это прекрасная возможность загадать желание, а также увидеть самое красивое небо лета.

Что известно о двух метеорных потоках в конце июля и как можно наблюдать за звездами, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LiveScience .

Южные Дельта-Акварииды: медленные следы на ночном небе

Южные Дельта-Акварииды - это более сильный из двух потоков, который подарит до 20 метеоров в час на своем пике.

Этот поток, активный с 18 июля по 12 августа, известен своими слабыми, но затяжными следами.

По данным Американского метеорного общества, пик этого потока является достаточно широким, поэтому хорошие показатели можно наблюдать в течение всей недели, а особенно с 24 по 31 июля.

Откуда берутся эти "падающие звезды"? Они являются крошечными частицами кометы 96P/Machholz, которая вращается вокруг Солнца раз в 5,3 года.

Когда Земля проходит через ее орбитальный путь, эти частицы влетают в нашу атмосферу и сгорают, создавая яркие вспышки, которые мы называем метеорами.

Чтобы увидеть этот звездопад, вам нужно искать созвездие Водолея. Лучше всего он виден из Южного полушария, но наблюдатели в Северном полушарии, в частности в Украине, могут искать его низко над южным горизонтом, особенно в предрассветные часы.

Альфа-Каприкорниды: яркие и медленные вспышки

Второй поток, Альфа-Каприкорниды, добавит к звездопаду примерно 5-10 метеоров в час.

Этот поток, активный с 7 июля по 15 августа, известен своими особенно яркими, медленными и цветными вспышками. Это делает их настоящим украшением ночного неба!

Источником этих метеоров является комета 169P/NEAT, которая была открыта в 2002 году. Ее сияющая точка - созвездие Козерога, которое находится рядом с Водолеем, поэтому отличить "падающие звезды" из двух потоков будет достаточно сложно. Но кто сказал, что это проблема? Просто наслаждайтесь удивительным зрелищем!

Как наблюдать за звездопадом?

Выберите место с минимальным световым загрязнением - чем дальше от городских огней, тем лучше.

Смотрите на юг. Из Украины и других регионов Северного полушария лучше всего наблюдать за небом в южном направлении, где будут сиять созвездия Водолея и Козерога.

Планируйте наблюдения на предрассветные часы 30 июля. Именно тогда созвездия будут выше всего над горизонтом.

Возьмите теплую одежду, термос с чаем и коврик - наблюдение может занять некоторое время, а ночью может быть прохладно.

Просто ложитесь и смотрите в небо! Дайте глазам адаптироваться к темноте в течение 15-20 минут, и вы начнете видеть метеоры.

Как загадать желание

Смотрите на метеор, когда он начнет свое движение к Земле и не отрывайте свой взгляд, пока он не погаснет.

А пока он летит - мысленно загадайте свое желание в настоящем времени. И после - никому не рассказывайте, что вы загадали.