ua en ru
Вс, 27 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Приготовьтесь загадывать желания! Два звездопада в одну ночь: как не пропустить самое красивое небо лета

Воскресенье 27 июля 2025 07:05
UA EN RU
Приготовьтесь загадывать желания! Два звездопада в одну ночь: как не пропустить самое красивое небо лета В конце июля украинцы смогут увидеть одновременно два звездопада (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Любите наблюдать за ночным небом? Тогда готовьтесь, ведь в конце июля нас ждет настоящее небесное шоу! Сразу два метеорных потока - Южные Дельта-Акварииды и Альфа-Каприкорниды - достигнут своего пика в ночь с 29 на 30 июля. Это прекрасная возможность загадать желание, а также увидеть самое красивое небо лета.

Что известно о двух метеорных потоках в конце июля и как можно наблюдать за звездами, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LiveScience.

Южные Дельта-Акварииды: медленные следы на ночном небе

Южные Дельта-Акварииды - это более сильный из двух потоков, который подарит до 20 метеоров в час на своем пике.

Этот поток, активный с 18 июля по 12 августа, известен своими слабыми, но затяжными следами.

По данным Американского метеорного общества, пик этого потока является достаточно широким, поэтому хорошие показатели можно наблюдать в течение всей недели, а особенно с 24 по 31 июля.

Откуда берутся эти "падающие звезды"? Они являются крошечными частицами кометы 96P/Machholz, которая вращается вокруг Солнца раз в 5,3 года.

Когда Земля проходит через ее орбитальный путь, эти частицы влетают в нашу атмосферу и сгорают, создавая яркие вспышки, которые мы называем метеорами.

Чтобы увидеть этот звездопад, вам нужно искать созвездие Водолея. Лучше всего он виден из Южного полушария, но наблюдатели в Северном полушарии, в частности в Украине, могут искать его низко над южным горизонтом, особенно в предрассветные часы.

Альфа-Каприкорниды: яркие и медленные вспышки

Второй поток, Альфа-Каприкорниды, добавит к звездопаду примерно 5-10 метеоров в час.

Этот поток, активный с 7 июля по 15 августа, известен своими особенно яркими, медленными и цветными вспышками. Это делает их настоящим украшением ночного неба!

Источником этих метеоров является комета 169P/NEAT, которая была открыта в 2002 году. Ее сияющая точка - созвездие Козерога, которое находится рядом с Водолеем, поэтому отличить "падающие звезды" из двух потоков будет достаточно сложно. Но кто сказал, что это проблема? Просто наслаждайтесь удивительным зрелищем!

Как наблюдать за звездопадом?

Выберите место с минимальным световым загрязнением - чем дальше от городских огней, тем лучше.

Смотрите на юг. Из Украины и других регионов Северного полушария лучше всего наблюдать за небом в южном направлении, где будут сиять созвездия Водолея и Козерога.

Планируйте наблюдения на предрассветные часы 30 июля. Именно тогда созвездия будут выше всего над горизонтом.

Возьмите теплую одежду, термос с чаем и коврик - наблюдение может занять некоторое время, а ночью может быть прохладно.

Просто ложитесь и смотрите в небо! Дайте глазам адаптироваться к темноте в течение 15-20 минут, и вы начнете видеть метеоры.

Как загадать желание

Смотрите на метеор, когда он начнет свое движение к Земле и не отрывайте свой взгляд, пока он не погаснет.

А пока он летит - мысленно загадайте свое желание в настоящем времени. И после - никому не рассказывайте, что вы загадали.

Вас может это заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Метеориты Астрономы
Новости
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Украинские войска продвинулись в Сумской области: обновленные карты ISW
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте