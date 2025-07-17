Падаючі зірки над Україною: коли і де дивитися найяскравіші метеорні дощі літа

Друга половина липня та початок серпня - ідеальний час, щоб залишити повсякденні турботи та поринути у чарівний світ нічного неба. Саме в цей період свого піка досягають одразу три видовищні метеорні потоки, кожен з яких має свої унікальні особливості.

Коли буде пік одразу трьох унікальних зорепадів цього літа та як їх побачити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Science Alert.

Календар зорепадів: коли та що шукати на небі

Альфа-Каприкорніди

З'являться приблизно з 12 липня, досягаючи піку 29-30 липня. Їх буде видно як у північному, так і в південному небі.

Персеїди

Один із найочікуваніших потоків року, активний приблизно з 17 липня, з піком 12-13 серпня. Найкраще спостерігати у Північній півкулі.

Південні Дельта-Акваріди

Почнуть свою активність з 18 липня, досягаючи піка також 29-30 липня.

Вам не знадобиться жодного спеціального обладнання, щоб насолодитися цим видовищем, проте для спостереження за слабкішими Південними Дельта-Акварідами бінокль може значно покращити враження.

Звідки беруться "падаючі зірки"?

Щороку Земля, рухаючись по своїй орбіті навколо Сонця, проходить крізь хмари космічного сміття, залишеного астероїдами або кометами.

Коли ці небесні тіла обертаються навколо Сонця, вони скидають матеріал - крихітні шматочки пилу та льоду, які залишаються на їхньому орбітальному шляху, немов чекаючи свого моменту.

Коли Земля врізається в таку хмару, ці уламки згорають при входженні в нашу атмосферу, створюючи яскраві сліди або вогняні кулі, які ми бачимо як "падаючі зірки" - метеори.

Три головні герої липневого зорепаду

Альфа-Каприкорніди (Alpha Capricornids): яскраві, але рідкісні

Походження: продукт короткоперіодичної комети 169P/NEAT, яка обертається навколо Сонця раз на 4,2 року.

продукт короткоперіодичної комети 169P/NEAT, яка обертається навколо Сонця раз на 4,2 року. Радіант (уявна точка, з якої "вилітають" метеори): сузір'я Козорога.

сузір'я Козорога. Характеристики: цей потік не надто численний, у свій пік він виробляє лише близько п'яти метеорів на годину. Проте вони неймовірно яскраві, часто перетворюючись на сліпучі боліди, які видно навіть у міському небі зі світловим забрудненням. Це робить їх одним із найпопулярніших потоків для спостереження.

цей потік не надто численний, у свій пік він виробляє лише близько п'яти метеорів на годину. Проте вони неймовірно яскраві, часто перетворюючись на сліпучі боліди, які видно навіть у міському небі зі світловим забрудненням. Це робить їх одним із найпопулярніших потоків для спостереження. Цього року: пік активності припадає на фазу зростаючого серпа Місяця з низькою освітленістю, що збільшить їхню видимість. Найкращий час для спостереження - з 22:00 за місцевим часом та пізніше.

Персеїди (Perseids): найочікуваніші та найчисленніші

Походження: походять від комети 109P/Свіфта-Таттла, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки.

походять від комети 109P/Свіфта-Таттла, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки. Радіант: поблизу сузір'їв Персея, Кассіопеї та Жирафа.

поблизу сузір'їв Персея, Кассіопеї та Жирафа. Характеристики: цей потік дуже численний. За темного неба на піку можна побачити від 50 до 75 метеорів на годину. Персеїди відомі своїми швидкими та яскравими метеорами, що рухаються зі швидкістю близько 60 кілометрів на секунду.

цей потік дуже численний. За темного неба на піку можна побачити від 50 до 75 метеорів на годину. Персеїди відомі своїми швидкими та яскравими метеорами, що рухаються зі швидкістю близько 60 кілометрів на секунду. Цього року: спостереження може бути дещо ускладнене зростаючим Місяцем, який з'являється на небі одночасно з піком. Проте Персеїди будуть активними протягом усього серпня, що забезпечить широкі можливості для спостереження. Найкращий час - рано вранці, між північчю та світанком.

Південні Дельта-Акваріди (Southern Delta Aquariids): слабкі, але з сюрпризом

Походження: ймовірно, походять від короткоперіодичної комети 96P/Macholz, яка обертається навколо Сонця раз на 5,27 року.

ймовірно, походять від короткоперіодичної комети 96P/Macholz, яка обертається навколо Сонця раз на 5,27 року. Радіант: сузір'я Водолія.

сузір'я Водолія. Характеристики: цей потік утворює від 20 до 25 метеорів на годину протягом свого 48-годинного пікового вікна. Метеори досить слабкі та не залишають сильних слідів.

цей потік утворює від 20 до 25 метеорів на годину протягом свого 48-годинного пікового вікна. Метеори досить слабкі та не залишають сильних слідів. Цього року: пік припадає на зростаючий серп Місяця, який заходить до того, як радіант досягає високого рівня, що створює досить оптимальні умови для спостереження, особливо між північчю та світанком.

пік припадає на зростаючий серп Місяця, який заходить до того, як радіант досягає високого рівня, що створює досить оптимальні умови для спостереження, особливо між північчю та світанком. Можливий сюрприз: цей потік може принести неочікуваний сюрприз. Двічі - у 1977 та 2003 роках - Південні Дельта-Акваріди влаштували набагато сильніше шоу, ніж зазвичай. Можливо, вони викладуться на повну і цього року.

Поради для успішного спостереження

Якщо ви хочете вийти на вулицю та побачити ці небесні вогняні кулі, ось кілька порад: