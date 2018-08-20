В пригороде Парижа произошел пожар, есть пострадавшие

Не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате пожара

Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщается, не менее 22 человек, в их числе пятеро детей, пострадали в результате возгорания. Также среди пострадавших оказались 10 полицейских, вошедших в здание, чтобы спасти жителей, которые не могли самостоятельно покинуть помещения из-за сильного огня.

Кроме того, по сообщению местной полиции, 7 человек находятся в тяжелом состоянии. О характере их травм не сообщается.

Отмечено, что к ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.

Вместе с тем, министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что в коммуне Исси-ле-Мулино произошел пожар, в результате которого эвакуировали 2500 человек. Катастрофа произошла в полдень неподалеку от башен компаний Microsoft и Accor. Отмечается, что пожар затронул электрический трансформатор.