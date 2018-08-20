У передмісті Парижа спалахнула пожежа, є постраждалі

Не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті пожежі

Понад 20 осіб постраждали в результаті пожежі в передмісті Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.

Як повідомляється, не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті спалаху. Також серед постраждалих опинилися 10 поліцейських, які увійшли в будівлю, щоб врятувати жителів, які не могли самостійно покинути приміщення через сильний вогонь.

Крім того, за повідомленням місцевої поліції, 7 осіб перебувають у важкому стані. Про характер їх травм не повідомляється.

Зазначено, що до ліквідації пожежі були залучені близько 80 пожежників. Даних про загиблих поки не надходило.

Разом з тим, міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у комуні Іссі-ле-Муліно сталася пожежа, в результаті якої евакуювали 2500 осіб. Катастрофа сталася опівдні неподалік від веж компаній Microsoft і Accor. Відзначається, що пожежа зачепила електричний трансформатор.