У передмісті Парижа спалахнула пожежа, є постраждалі
Не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті пожежі
Понад 20 осіб постраждали в результаті пожежі в передмісті Парижа. Про це повідомляє Le Parisien.
Як повідомляється, не менше 22 осіб, в їх числі п'ятеро дітей, постраждали в результаті спалаху. Також серед постраждалих опинилися 10 поліцейських, які увійшли в будівлю, щоб врятувати жителів, які не могли самостійно покинути приміщення через сильний вогонь.
Крім того, за повідомленням місцевої поліції, 7 осіб перебувають у важкому стані. Про характер їх травм не повідомляється.
Зазначено, що до ліквідації пожежі були залучені близько 80 пожежників. Даних про загиблих поки не надходило.
Разом з тим, міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон повідомив у Twitter, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.
Palazzo in fiamme a Parigi: 7 feriti gravi, 5 sono bambini #Aubervilliers https://t.co/rdf0U6Pogr pic.twitter.com/fEKI78HrTz— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 19, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у комуні Іссі-ле-Муліно сталася пожежа, в результаті якої евакуювали 2500 осіб. Катастрофа сталася опівдні неподалік від веж компаній Microsoft і Accor. Відзначається, що пожежа зачепила електричний трансформатор.