Пригода на виживання: в "Азові" показали долю окупантів, які не встигли здатися в полон

На оприлюднених кадрах можна побачити, як оператори батальйону безпілотних систем "Pilum" виявляють поодиноких піхотинців та малі групи ворога, що намагаються непомітно прокрастися крізь хащі та руїни. Кожна така спроба "просочування" завершується для окупантів точним скидом або ударом FPV-дрона.

Тактика ворога зазнає краху

Військові зазначають, що на сьогоднішній день російські окупанти намагаються рухатися малими групами або навіть поодинці, розраховуючи, що дрони не витрачатимуть на них дорогі боєприпаси.

От тільки для "азовців" кожен загарбник на українській землі - це пріоритетна ціль, незалежно від того, чи він у складі колони, чи ховається в посадці наодинці.

При цьому не має значення, наскільки швидко біжить ворожий солдат або як ретельно він намагається сховатися - у зоні ураження "Pilum" шанси на порятунок фактично відсутні. Дійсно, сучасні технології дозволяють українським захисникам бачити поле бою як на долоні.

"В смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" на окупантів чекає винятково смертельна "пригода", - підкреслюють в корпусі.

Бойова робота пілотів «Азову» доводить: коли російський солдат потрапляє в зону досяжності ББС, його шанси на порятунок стрімко наближаються до нуля.

У цій смертельній грі на виживання ворога не рятують ні броня, ні швидкість, нв озброєння. Так, спроби втекти від дрона на відкритій місцевості лише виснажують окупанта перед неминучим ударом, а звичайний автомат виявляється марним проти високотехнологічного "мисливця" в небі.

Вибір, який рятує життя

Командування підрозділу наголошує, що єдиний спосіб вийти з цієї "пригоди" живим - це вчасно скласти зброю, бо ті, хто обирає опір або надію на везіння, стають лише черговими цифрами у звітах про втрати ворога.

"Найрозумніше в цій ситуації для противника - здатися в полон і зберегти життя. Інші варіанти - фатальні", - констатують у підрозділі.

Отож, поки піхота РФ продовжує випробовувати долю, батальйон "Pilum" продовжує методично очищати українську землю, перетворюючи кожну ворожу спробу наступу на чергове відеодоказ неминучої відплати.