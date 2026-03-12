RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Приключение на выживание: в "Азове" показали судьбу оккупантов, которые не успели сдаться в плен

00:50 12.03.2026 Чт
2 мин
Батальон беспилотных систем "Pilum" продемонстрировал эффективность противодействия новой тактике противника.
aimg Оксана Гапончук

В сети появилось видео, как бойцы "Азова" методично ликвидируют вражескую пехоту.

Как сообщает РБК-Украина, видео боевой работы было обнародовано на странице 1-го корпуса "Азов" Национальной гвардии Украины.

Сегодня российское командование все чаще отказывается от массированных атак техникой в пользу "просачивания". Оккупанты стараются двигаться малыми группами или даже поодиночке, рассчитывая, что дроны не будут тратить на них дорогие боеприпасы.

Однако в полосе ответственности батальона "Pilum" этот расчет не работает. Для "азовцев" каждый захватчик на украинской земле - это приоритетная цель, независимо от того, он в составе колонны или прячется в посадке в одиночку.

Боевая работа пилотов "Азова" доказывает: когда российский солдат попадает в зону досягаемости ББС, его шансы на спасение стремительно приближаются к нулю.

В этой смертельной игре на выживание врага не спасают:

  • Броня: Современные сбросы и дроны-камикадзе бьют точно в незащищенные зоны.

  • Скорость: Попытки убежать от дрона на открытой местности лишь истощают оккупанта перед неизбежным ударом.

  • Вооружение: Обычный автомат оказывается бесполезным против высокотехнологичного "охотника" в небе.

Выбор, который спасает жизнь

Командование подразделения отмечает, что единственный способ выйти из этого "приключения" живым - это вовремя сложить оружие. Те, кто выбирает сопротивление или надежду на везение, становятся лишь очередными цифрами в отчетах о потерях врага.

"Самое разумное в этой ситуации для противника - сдаться в плен и сохранить жизнь. Другие варианты - фатальные", - констатируют в подразделении.

Пока пехота РФ продолжает испытывать судьбу, батальон "Pilum" продолжает методично очищать украинскую землю, превращая каждую вражескую попытку наступления в очередное видеодоказательство неизбежного возмездия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияАзовціВойна в Украине