На прифронтових територіях України дороги захистять антидроновими сітками

Свириденко подякувала Силам оборони, які стримують російські війська і тим самим забезпечують життя місцевих громад.

Свириденко повідомила, що зараз уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій:

Раніше повідомлялось, що у Сумській області, зокрема у прикордонних громадах, дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.

Нагадаємо, в Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту від російських безпілотників. Перший тунель звели на одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків - Оріхівській трасі.

Зазначається, що тунелі зводяться за рахунок коштів Спільного оборонного фонду, який купує все необхідне для роботи - металоконструкції, сітки, витратні матеріали тощо. На будівництві були залучені військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.

