На прифронтових територіях України дороги захистять антидроновими сітками

Донецька область, Четвер 25 вересня 2025 15:57
На прифронтових територіях України дороги захистять антидроновими сітками Фото: Кабмін укриє ключові дороги антидроновими сітками на сході України (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Головні дороги на сході України вкриють антидроновими сітками, а прифронтовим громадам обіцяють додаткову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко, яка повідомила про це за підсумками поїздки на Донеччину та Дніпропетровщину.

Кабінет міністрів України розпочав роботу над укриттям основних транспортних артерій на прифронтових територіях антидроновими сітками.

Свириденко повідомила, що зараз уряд працює над ключовими завданнями для підтримки прифронтових територій:

  • захист основних доріг-артерій антидроновими сітками;
  • покращення умов розміщення і сервісів для внутрішньо переміщених осіб;
  • підтримка бізнесу.

Свириденко подякувала Силам оборони, які стримують російські війська і тим самим забезпечують життя місцевих громад.

Раніше повідомлялось, що у Сумській області, зокрема у прикордонних громадах, дороги закриватимуть антидроновими сітками для ускладнення ворожої аеророзвідки та захисту логістики.

Нагадаємо, в Запорізькій області почали зводити спеціальні антидронові тунелі для захисту від російських безпілотників. Перший тунель звели на одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків - Оріхівській трасі.

Зазначається, що тунелі зводяться за рахунок коштів Спільного оборонного фонду, який купує все необхідне для роботи - металоконструкції, сітки, витратні матеріали тощо. На будівництві були залучені військові, зокрема бійці однієї з запорізьких бригад.

Також в матеріалі РБК-Україні читайте - чому росіяни почали рано запускати дрони по Україні.

