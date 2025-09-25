ua en ru
На прифронтовых территориях Украины дороги защитят антидроновыми сетками

Донецкая область, Четверг 25 сентября 2025 15:57
На прифронтовых территориях Украины дороги защитят антидроновыми сетками Фото: Кабмин укроет ключевые дороги антидроновыми сетками на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Главные дороги на востоке Украины укроют антидроновыми сетками, а прифронтовым громадам обещают дополнительную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко, которая сообщила об этом по итогам поездки в Донецкую и Днепропетровскую области.

Кабинет министров Украины начал работу над укрытием основных транспортных артерий на прифронтовых территориях антидроновыми сетками.

Свириденко сообщила, что сейчас правительство работает над ключевыми задачами для поддержки прифронтовых территорий:

  • защита основных дорог-артерий антидроновыми сетками;
  • улучшение условий размещения и сервисов для внутренне перемещенных лиц;
  • поддержка бизнеса.

Свириденко поблагодарила Силы обороны, которые сдерживают российские войска и тем самым обеспечивают жизнь местных общин.

Ранее сообщалось, что в Сумской области, в частности в приграничных общинах, дороги будут закрывать антидроновыми сетками для осложнения вражеской аэроразведки и защиты логистики.

Напомним, в Запорожской области начали возводить специальные антидроновые тоннели для защиты от российских беспилотников. Первый тоннель возвели на одном из самых опасных логистических направлений - Ореховской трассе.

Отмечается, что тоннели возводятся за счет средств Совместного оборонного фонда, который покупает все необходимое для работы - металлоконструкции, сетки, расходные материалы и тому подобное. На строительстве были привлечены военные, в частности бойцы одной из запорожских бригад.

Также в материале РБК-Украине читайте - почему россияне начали рано запускать дроны по Украине.

