У прифронтових регіонах значно зросла кількість вакансій: кого шукають і скільки платять

У липні 2025 року ринок праці прифронтових областей України демонструє позитивну динаміку - кількість вакансій зросла на 13% порівняно з минулим роком, а відгуків від кандидатів побільшало на 27%.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Аналіз охопив Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області.
Найбільший попит у липні цього та минулого року був на фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - комплектувальників, зварювальників, майстрів, помічників на виробництвах. Друге місце за кількістю вакансій займають продавці, а також зберігається стабільний попит на працівників логістики: вантажників і водіїв.
Порівняно з 2024 роком, у 2025-му різко зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони - на 352%. Також на 20% збільшилася кількість вакансій для різноробочих у будівництві та облицювальних роботах.
Найвищу медіанну зарплату у липні 2025 року зафіксовано на службі у Силах оборони - 70 550 гривень (на 0,8% більше, ніж торік). До топу найбільш оплачуваних посад також увійшли:
У середньому зарплати в досліджуваних областях зросли на 11%.
Найбільше відгуків надходить на ті ж позиції, які користуються попитом у роботодавців. Зокрема, відгуків на вакансії різноробочих у будівництві стало на 21% більше, на посади продавців - на 32%, а на вакансії водіїв - на 41%.
Експерти зазначають, що навіть попри близькість до лінії фронту, ринок праці прифронтових регіонів демонструє стабільне зростання, а найбільше вакансій зосереджено у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі.
Раніше РБК-Україна писало, що у червні 2025 року найбільший конкурс серед українців спостерігається на вакансії копірайтера, оператора чату та контент-менеджера - у деяких випадках майже 100 кандидатів претендують на одну посаду. Найбільш конкурентними залишаються позиції з низьким бар’єром входу, зокрема дистанційна та фриланс-робота, пов’язана з комунікацією чи створенням контенту.
Також ми розповідали, що в Україні триває експериментальний проєкт Державної служби зайнятості, в межах якого жінки можуть безкоштовно опановувати умовно "чоловічі" професії з високим попитом на ринку. Станом на 1 серпня 2025 року навчання розпочали 625 учасниць, з яких 74 вже завершили курс і 59 працевлаштувалися. Найпопулярніші напрямки - верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, операторка котельні, водійка навантажувача та тролейбуса.
