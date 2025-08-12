У прифронтових регіонах значно зросла кількість вакансій: кого шукають і скільки платять

Аналіз охопив Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області.

Хто потрібен роботодавцям найбільше

Найбільший попит у липні цього та минулого року був на фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - комплектувальників, зварювальників, майстрів, помічників на виробництвах. Друге місце за кількістю вакансій займають продавці, а також зберігається стабільний попит на працівників логістики: вантажників і водіїв.

Порівняно з 2024 роком, у 2025-му різко зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони - на 352%. Також на 20% збільшилася кількість вакансій для різноробочих у будівництві та облицювальних роботах.

Де платять найбільше

Найвищу медіанну зарплату у липні 2025 року зафіксовано на службі у Силах оборони - 70 550 гривень (на 0,8% більше, ніж торік). До топу найбільш оплачуваних посад також увійшли:

стоматолог - 50 000 гривень (+11%);

далекобійник - 50 000 гривень (+25%);

сантехнік - 43 500 гривень (+105%);

рихтувальник - 40 000 гривень (+45%).

У середньому зарплати в досліджуваних областях зросли на 11%.

Що шукають кандидати

Найбільше відгуків надходить на ті ж позиції, які користуються попитом у роботодавців. Зокрема, відгуків на вакансії різноробочих у будівництві стало на 21% більше, на посади продавців - на 32%, а на вакансії водіїв - на 41%.

Експерти зазначають, що навіть попри близькість до лінії фронту, ринок праці прифронтових регіонів демонструє стабільне зростання, а найбільше вакансій зосереджено у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі.