В прифронтовых регионах значительно выросло количество вакансий: кого ищут и сколько платят

Анализ охватил Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую, Сумскую, Николаевскую и Донецкую области.

Кто нужен работодателям больше всего

Наибольший спрос в июле этого и прошлого года был на специалистов в сфере производства и рабочих специальностей - комплектовщиков, сварщиков, мастеров, помощников на производствах. Второе место по количеству вакансий занимают продавцы, а также сохраняется стабильный спрос на работников логистики: грузчиков и водителей.

По сравнению с 2024 годом, в 2025-м резко вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны - на 352%. Также на 20% увеличилось количество вакансий для разнорабочих в строительстве и облицовочных работах.

Где платят больше всего

Самую высокую медианную зарплату в июле 2025 года зафиксировано на службе в Силах обороны - 70 550 гривен (на 0,8% больше, чем в прошлом году). В топ самых оплачиваемых должностей также вошли:

стоматолог - 50 000 гривен (+11%);

дальнобойщик - 50 000 гривен (+25%);

сантехник - 43 500 гривен (+105%);

рихтовщик - 40 000 гривен (+45%).

В среднем зарплаты в исследуемых областях выросли на 11%.

Что ищут кандидаты

Больше всего откликов поступает на те же позиции, которые пользуются спросом у работодателей. В частности, откликов на вакансии разнорабочих в строительстве стало на 21% больше, на должности продавцов - на 32%, а на вакансии водителей - на 41%.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на близость к линии фронта, рынок труда прифронтовых регионов демонстрирует стабильный рост, а больше всего вакансий сосредоточено в производстве, строительстве, логистике и торговле.