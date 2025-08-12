В прифронтовых регионах значительно выросло количество вакансий: кого ищут и сколько платят

В июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей Украины демонстрирует положительную динамику - количество вакансий выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, а откликов от кандидатов стало больше на 27%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Анализ охватил Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую, Сумскую, Николаевскую и Донецкую области.
Наибольший спрос в июле этого и прошлого года был на специалистов в сфере производства и рабочих специальностей - комплектовщиков, сварщиков, мастеров, помощников на производствах. Второе место по количеству вакансий занимают продавцы, а также сохраняется стабильный спрос на работников логистики: грузчиков и водителей.
По сравнению с 2024 годом, в 2025-м резко вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны - на 352%. Также на 20% увеличилось количество вакансий для разнорабочих в строительстве и облицовочных работах.
Самую высокую медианную зарплату в июле 2025 года зафиксировано на службе в Силах обороны - 70 550 гривен (на 0,8% больше, чем в прошлом году). В топ самых оплачиваемых должностей также вошли:
В среднем зарплаты в исследуемых областях выросли на 11%.
Больше всего откликов поступает на те же позиции, которые пользуются спросом у работодателей. В частности, откликов на вакансии разнорабочих в строительстве стало на 21% больше, на должности продавцов - на 32%, а на вакансии водителей - на 41%.
Эксперты отмечают, что даже несмотря на близость к линии фронта, рынок труда прифронтовых регионов демонстрирует стабильный рост, а больше всего вакансий сосредоточено в производстве, строительстве, логистике и торговле.
Ранее РБК-Украина писало, что в июне 2025 года самый большой конкурс среди украинцев наблюдается на вакансии копирайтера, оператора чата и контент-менеджера - в некоторых случаях почти 100 кандидатов претендуют на одну должность. Наиболее конкурентными остаются позиции с низким барьером входа, в частности дистанционная и фриланс-работа, связанная с коммуникацией или созданием контента.
Также мы рассказывали, что в Украине продолжается экспериментальный проект Государственной службы занятости, в рамках которого женщины могут бесплатно осваивать условно "мужские" профессии с высоким спросом на рынке. По состоянию на 1 августа 2025 года обучение начали 625 участниц, из которых 74 уже завершили курс и 59 трудоустроились. Самые популярные направления - станочник деревообрабатывающих станков, трактористка, оператор котельной, водитель погрузчика и троллейбуса.
