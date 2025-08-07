На одну вакансію - до 100 охочих: хто в Україні найбільше шукає роботу у 2025 році
У 2025 році найбільше українців претендують на посади копірайтерів, операторів чатів і контент-менеджерів. У деяких випадках на одну вакансію припадає майже 100 відгуків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
ТОП-5 найбільш конкурентних вакансій
Найбільше відгуків у червні 2025 року зібрали такі пропозиції роботи:
- копірайтер - 93 відгуки на 1 вакансію, зарплата - 12,5 тис. гривень;
- супервайзер - 61 відгук, зарплата - 34,9 тис. гривень;
- оператор чату - 42 відгуки, зарплата - 27 тис. гривень;
- менеджер - 37 відгуків, зарплата - 22,5 тис. гривень;
- контент-менеджер - 35 відгуків, зарплата - 15 тис. гривень.
Також багато кандидатів відгукуються на вакансії промоутера (31 відгук), пакувальника (28), менеджера інтернет-магазину (25) та менеджера по роботі з клієнтами (21).
Що змінилося за рік
Порівняно з минулим роком список найпопулярніших вакансій майже не змінився:
- тоді лідером теж був копірайтер (76 відгуків), а зараз - 93;
- на менеджера інтернет-магазину торік було 73 відгуки, нині - 25;
- оператор чату торік мав 35 відгуків, нині - 42.
З минулого рейтингу зникли оператор ПК, SMM-менеджер та інші позиції зі створення контенту.
Де найбільше охочих працювати
За даними OLX Робота, найбільше відгуків отримують вакансії з низьким бар’єром входу, часто пов’язані з:
- дистанційною зайнятістю,
- фрилансом,
- комунікацією,
- обробкою текстів або онлайн-обслуговуванням.
Попри невисоку зарплату, саме ці позиції найшвидше приваблюють кандидатів.
