В прифронтовых регионах значительно выросло количество вакансий: кого ищут и сколько платят

Вторник 12 августа 2025 06:40
В прифронтовых регионах значительно выросло количество вакансий: кого ищут и сколько платят Фото: В прифронтовых регионах Украины растет спрос работников в разных сферах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей Украины демонстрирует положительную динамику - количество вакансий выросло на 13% по сравнению с прошлым годом, а откликов от кандидатов стало больше на 27%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Анализ охватил Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую, Сумскую, Николаевскую и Донецкую области.

Кто нужен работодателям больше всего

Наибольший спрос в июле этого и прошлого года был на специалистов в сфере производства и рабочих специальностей - комплектовщиков, сварщиков, мастеров, помощников на производствах. Второе место по количеству вакансий занимают продавцы, а также сохраняется стабильный спрос на работников логистики: грузчиков и водителей.

По сравнению с 2024 годом, в 2025-м резко вырос спрос на кандидатов на службу в Силах обороны - на 352%. Также на 20% увеличилось количество вакансий для разнорабочих в строительстве и облицовочных работах.

Где платят больше всего

Самую высокую медианную зарплату в июле 2025 года зафиксировано на службе в Силах обороны - 70 550 гривен (на 0,8% больше, чем в прошлом году). В топ самых оплачиваемых должностей также вошли:

  • стоматолог - 50 000 гривен (+11%);
  • дальнобойщик - 50 000 гривен (+25%);
  • сантехник - 43 500 гривен (+105%);
  • рихтовщик - 40 000 гривен (+45%).

В среднем зарплаты в исследуемых областях выросли на 11%.

Что ищут кандидаты

Больше всего откликов поступает на те же позиции, которые пользуются спросом у работодателей. В частности, откликов на вакансии разнорабочих в строительстве стало на 21% больше, на должности продавцов - на 32%, а на вакансии водителей - на 41%.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на близость к линии фронта, рынок труда прифронтовых регионов демонстрирует стабильный рост, а больше всего вакансий сосредоточено в производстве, строительстве, логистике и торговле.

Ранее РБК-Украина писало, что в июне 2025 года самый большой конкурс среди украинцев наблюдается на вакансии копирайтера, оператора чата и контент-менеджера - в некоторых случаях почти 100 кандидатов претендуют на одну должность. Наиболее конкурентными остаются позиции с низким барьером входа, в частности дистанционная и фриланс-работа, связанная с коммуникацией или созданием контента.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжается экспериментальный проект Государственной службы занятости, в рамках которого женщины могут бесплатно осваивать условно "мужские" профессии с высоким спросом на рынке. По состоянию на 1 августа 2025 года обучение начали 625 участниц, из которых 74 уже завершили курс и 59 трудоустроились. Самые популярные направления - станочник деревообрабатывающих станков, трактористка, оператор котельной, водитель погрузчика и троллейбуса.

