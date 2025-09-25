Медикам у зоні бойових дій підвищать зарплати: скільки отримуватимуть
Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити заробітну плату для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
"Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", - повідомила Свириденко.
Відтепер ті, хто працює в зонах бойових дій отримуватимуть:
- лікарі - 40 тисяч гривень;
- середній медперсонал - 27 тисяч гривень;
- молодший медперсонал - 18 тисяч гривень.
У зонах можливих бойових дій - 28 / 18 / 9 тисяч гривень відповідно.
"Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей", - зазначила прем'єр.
Зарплати лікарів
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я готується до перерахунку базових заробітних плат лікарів із початку наступного року.
Зокрема, з 1 січня 2026 року при наявності 1800 декларацій із сімейним лікарем мінімальна базова зарплата має становити 35 тисяч гривень. Для цього буде переглянута капітаційна ставка.
Крім того, у 2025 році вперше закладено 100 млн гривень на придбання житла для медиків. Отримати його зможуть ті, хто відповідає критеріям, визначеним постановою Кабміну. Заклад охорони здоров’я передаватиме дані про потребу у житлі через обласну адміністрацію до МОЗ, яке фінансуватиме купівлю відповідно до встановленої методики.