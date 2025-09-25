Медикам у зоні бойових дій підвищать зарплати: скільки отримуватимуть

Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити заробітну плату для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", - повідомила Свириденко.

Відтепер ті, хто працює в зонах бойових дій отримуватимуть:

лікарі - 40 тисяч гривень;

середній медперсонал - 27 тисяч гривень;

молодший медперсонал - 18 тисяч гривень.

У зонах можливих бойових дій - 28 / 18 / 9 тисяч гривень відповідно.

"Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей", - зазначила прем'єр.