Эвакуация из Китая: украинский самолет прибыл в Ухань

Фото: эвакуация граждан Украины из Китая (china.mfa.gov.ua)

Украинский самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев

Украинский самолет прибыл в город Ухань в провинции Хубэй (Китай) для эвакуации граждан Украины и иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в Facebook.

Он отметил, что на борту самолета находится опытная команда медиков.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинских и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков. Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем родной земле", - написал Данилов.

Ожидается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Также РБК-Украина писало, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создано двойное кольцо защиты.