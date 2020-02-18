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Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в "Борисполь"

Новости » Общество     18.02.2020 - 22:39
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами прилетит в "Борисполь"
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Самолет прибудет в "Борисполь" утром 20 февраля

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами прибудет в аэропорт "Борисполь" утром 20 февраля. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщается, что самолет завтра ночью вылетит из "Борисполя" в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8 утра 20 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет с эвакуированными украинцами прилетит в Украину в четверг, 20 февраля. Борт, который будет проводить эвакуацию украинцев из Китая, вылетит из Киева в среду, 19 февраля, в 02:50.

В МИД Украины сообщили, что самолет эвакуирует также граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании. В целом ожидается эвакуация 36 иностранцев.

Также РБК-Украина сообщало, что ранее аэропорт "Борисполь" уже принимал рейсы с украинцами из Китая, где произошла вспышка коронавируса.

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