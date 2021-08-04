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Приехал из Польши: полиция установила, кто расстрелял мужчину в Одессе

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Одесса , Среда 04 августа 2021 19:26
Приехал из Польши: полиция установила, кто расстрелял мужчину в Одессе Фото: полиция установила, кто расстрелял мужчину в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция установила личность 27-летнего гражданина Грузии, который вчера расстрелял мужчину в Одессе. Преступник приехал из Варшавы и поселился рядом с местом жительства погибшего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По словам начальника ГУНП в Одесской области Олега Баха, мужчина, который оплачивал жилье убийце пытался покинуть территорию Украины, впрочем правоохранители его задержали в городе Борисполь.

В результате санкционированных обысков полиция изъяла:

  • переделанный пистолет-пулемет и магазин к нему;
  • патроны, гильзы, фрагменты пуль;
  • пистолет "Stalker".

Сейчас полиция работает над тем, чтобы схватить убийцу и установить личность организатора покушения.

"У нас есть все основания сообщить о подозрении исполнителю преступления. На сегодня это лицо объявлено в розыск и решается вопрос о его задержании по решению суда", - заявил Бах.

Фото: полиция установила, кто расстрелял мужчину в Одессе (od.npu.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности вчерашнего убийства в Одессе.

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