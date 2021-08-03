В Одессе на улице застрелили мужчину. Полиция ввела операцию "Сирена"

В Одессе неизвестный выстрелил в мужчину, который позже скончался в больнице. Преступник скрылся с места событий на автомобиле "Мерседес".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

Согласно данным следствия, инцидент произошел на улице Малиновского, во дворе одной из многоэтажек.

"Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации", - отмечает пресс-служба.

Чтобы задержать преступника, в городе была введена операция "Сирена". Несмотря на госпитализацию, пострадавший скончался в результате пулевого ранения.

Заметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, преступнику грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.