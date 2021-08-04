Приїхав з Польщі: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі

Поліція встановила особистість 27-річного громадянина Грузії, який вчора розстріляв чоловіка в Одесі . Злочинець приїхав з Варшави й оселився поруч з місцем проживання загиблого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції .

За словами начальника ГУНП в Одеській області Олега Баха, чоловік, який сплачував житло вбивці намагався покинути територію України, втім правоохоронці його затримали у місті Бориспіль.

Внаслідок санкціонованих обшуків, поліція вилучила:

перероблений пістолет-кулемет та магазин до нього;

набої, гільзи, фрагменти куль;

пістолет "Stalker".

Наразі поліція працює над тим, аби схопити вбивцю й встановити особистість організатора замаху.

"У нас є всі підстави повідомити про підозру виконавцю злочину. На сьогодні ця особа оголошена в розшук та вирішується питання про її затримання за рішенням суду", - заявив Бах.