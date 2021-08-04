Приїхав з Польщі: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі
Поліція встановила особистість 27-річного громадянина Грузії, який вчора розстріляв чоловіка в Одесі. Злочинець приїхав з Варшави й оселився поруч з місцем проживання загиблого.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
За словами начальника ГУНП в Одеській області Олега Баха, чоловік, який сплачував житло вбивці намагався покинути територію України, втім правоохоронці його затримали у місті Бориспіль.
Внаслідок санкціонованих обшуків, поліція вилучила:
- перероблений пістолет-кулемет та магазин до нього;
- набої, гільзи, фрагменти куль;
- пістолет "Stalker".
Наразі поліція працює над тим, аби схопити вбивцю й встановити особистість організатора замаху.
"У нас є всі підстави повідомити про підозру виконавцю злочину. На сьогодні ця особа оголошена в розшук та вирішується питання про її затримання за рішенням суду", - заявив Бах.
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вчорашнього вбивства в Одесі.