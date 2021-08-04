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Приїхав з Польщі: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі

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Одеса , Середа 04 серпня 2021 19:26
Приїхав з Польщі: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі Фото: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція встановила особистість 27-річного громадянина Грузії, який вчора розстріляв чоловіка в Одесі. Злочинець приїхав з Варшави й оселився поруч з місцем проживання загиблого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

За словами начальника ГУНП в Одеській області Олега Баха, чоловік, який сплачував житло вбивці намагався покинути територію України, втім правоохоронці його затримали у місті Бориспіль.

Внаслідок санкціонованих обшуків, поліція вилучила:

  • перероблений пістолет-кулемет та магазин до нього;
  • набої, гільзи, фрагменти куль;
  • пістолет "Stalker".

Наразі поліція працює над тим, аби схопити вбивцю й встановити особистість організатора замаху.

"У нас є всі підстави повідомити про підозру виконавцю злочину. На сьогодні ця особа оголошена в розшук та вирішується питання про її затримання за рішенням суду", - заявив Бах.

Фото: поліція встановила, хто розстріляв чоловіка в Одесі (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці вчорашнього вбивства в Одесі.

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