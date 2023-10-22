Приєднання "Хезболли" до війни в Ізраїлі стане "руйнівним" для Лівану, - Нетаньяху

Приєднання ісламістського руху "Хезболла" до війни в Ізраїлі стане "руйнівним" для Лівану.

Про це заявив Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Значення для "Хізбалли" і для держави Ліван буде руйнівним, але ми готові до будь-якого сценарію", - сказав Нетаньяху.

Нетаньяху заявив, що наразі Ізраїль веде битву за життя, битву за дім.

" Це не перебільшення; це війна. Це "бути або припинити" - вони повинні припинити", - наголосив прем'єр.

Напад ХАМАСу на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористів "Хезболли" в Лівані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.